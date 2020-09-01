Навязывание дистанционного обучения и вынуждение покупки гаджетов недопустимы

Принудительное навязывание дистанционной формы обучения без согласия детей и их родителей и вынуждение покупки дорогостоящих гаджетов с ежемесячной оплатой интернета недопустимы. Об этом заявляют авторы исследования «Дистанционное образование: ноу-хау или смерть образованию».
По данным юристов, по законодательству начальное и основное общее образование (с 1-го по 9-й класс включительно) должно предоставляться исключительно по дневной (очной) форме обучения.
«Когда под видом использования дистанционных образовательных технологий по факту внедряется и применяется дистанционная форма обучения, нарушаются права учащихся и их родителей, законных представителей на получение детьми бесплатного образования в школах и колледжах. Нарушается и их право по выбору формы обучения в образовательных организациях любых типов и видов, что предусмотрено в Конституции КР и Законе «Об образовании», — говорится в документе.
Авторы исследования рекомендуют Жогорку Кенешу официально дать определение каждой форме обучения и выделить дистанционную как самостоятельную.
Кроме того, юристы советуют внедрить обязательность материального обеспечения обучающихся гаджетами (компьютерами, ноутбуками или планшетами), интернетом и прочими средствами для прохождения ими дистанционного обучения в государственных и муниципальных школах и колледжах, а также разработать процедуру такого материального обеспечения полностью силами и за счет государства.
Исследование провела инициативная группа ОФ «Юристы за права человека».