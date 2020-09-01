Навязывание дистанционного обучения и вынуждение покупки гаджетов недопустимы

Принудительное навязывание дистанционной формы обучения без согласия детей и их родителей и вынуждение покупки дорогостоящих гаджетов с ежемесячной оплатой интернета недопустимы. Об этом заявляют авторы исследования «Дистанционное образование: ноу-хау или смерть образованию».

По данным юристов, по законодательству начальное и основное общее образование (с 1-го по 9-й класс включительно) должно предоставляться исключительно по дневной (очной) форме обучения.

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«Когда под видом использования дистанционных образовательных технологий по факту внедряется и применяется дистанционная форма обучения, нарушаются права учащихся и их родителей, законных представителей на получение детьми бесплатного образования в школах и колледжах. Нарушается и их право по выбору формы обучения в образовательных организациях любых типов и видов, что предусмотрено в Конституции КР и Законе «Об образовании», — говорится в документе.

Авторы исследования рекомендуют Жогорку Кенешу официально дать определение каждой форме обучения и выделить дистанционную как самостоятельную.

Внедрение дистанционной формы обучения на данных этапах образования должно носить временный характер (только на период действия экстремальной ситуации).

Кроме того, юристы советуют внедрить обязательность материального обеспечения обучающихся гаджетами (компьютерами, ноутбуками или планшетами), интернетом и прочими средствами для прохождения ими дистанционного обучения в государственных и муниципальных школах и колледжах, а также разработать процедуру такого материального обеспечения полностью силами и за счет государства.

Исследование провела инициативная группа ОФ «Юристы за права человека».