Число зараженных коронавирусом в мире превысило 25,2 миллиона человек

За последние двое суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 489 тысяч 282. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 25 миллионов 223 тысячи 730 человек. Больше всего зараженных в США (5 миллионов 997 тысяч 50), Бразилии (3 миллиона 862 тысячи 311), Индии (3 миллиона 621 тысяча 245), России (987 тысяч 470), Перу (639 тысяч 435), Южной Африке (625 тысяч 56), Колумбии (607 тысяч 904), Мексике (595 тысяч 841) и Испании (439 тысяч 286).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 16,6 миллиона человек. За двое суток показатель вырос на 420 тысяч 615 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 846 тысяч 405. За последние двое суток показатель вырос на 9 тысяч 281 человека. В том числе в США скончались 183 тысячи 68 человек, Бразилии — 120 тысяч 828, Индии — 64 тысячи 469, Мексике — 64 тысячи 158 и Великобритании — 41 тысяча 586.

В Кыргызстане зарегистрировали 43 тысячи 898 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 105 тысяч 795, Узбекистане — 41 тысячу 528, Таджикистане — 8 тысяч 516.