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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Во время подворных обходов выявлено почти 6,5 тысячи больных ОРВИ и пневмонией

Во время подворных обходов выявлено с симптомами острых респираторных вирусных инфекций и внебольничной пневмонии 6 тысяч 945 человек. Об этом сегодня на брифинге сообщила вице-мэр Бишкека Виктория Мозгачева.

По ее словам, на сегодня обследовали 86 тысяч 281 дом и опросили 190 тысяч 387 человек. Граждане, у которых выявлены симптомы острых респираторных вирусных инфекций и внебольничной пневмонии, проинформированы о необходимости обращения в организации здравоохранения и об опасности самолечения.

Отметим, что на 27 августа 2020 года в Бишкеке количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции и пневмонии составило 17 тысяч 511, или 40,31 процента от всех зараженных по республике (в КР — 43 тысячи 459). Из них зараженных коронавирусной инфекцией — 7 тысяч 485 человек и 10 тысяч 26 случаев пневмонии.

«Но при этом мы наблюдаем тенденцию спада случаев заражения коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией среди горожан. Если на 1 августа в Бишкеке было зарегистрировано 412 случаев, то на 27 августа — 32 случая заражения», — заключила Виктория Мозгачева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163500/
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