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Общество

Китайские ученые заявили, что дневной сон смертельно опасен для человека

Дневной сон длительностью более часа смертельно опасен для человека. Такие выводы сделали ученые из Медицинского университета Гуанчжоу в Китае, пишет портал MedicalXpress.

Специалисты сделали вывод, что у людей, которые предпочитали сон более часа, на 34 процента вырастал риск сердечно-сосудистых заболеваний. У таких исследуемых на 30 процентов вырастал риск смерти от других причин. Однако такую опасность дневной сон несет исключительно для тех людей, которые спали более шести часов в сутки.

Женщины и пожилые люди наиболее подвержены возникновению таких последствий.

Автор исследования доктор Чже Пан подчеркнул, что люди, предпочитающие вздремнуть днем менее часа, не подвергаются риску возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Речь идет о тех людях, у которых наблюдается нарушение ночного сна.

Согласно исследованию, более короткий сон (особенно менее 30–45 минут) может улучшить здоровье сердца у людей, которые плохо спят по ночам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163457/
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