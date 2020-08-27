Хакасия передала Кыргызстану гумпомощь почти на 2 миллиона рублей

Республика Хакасия передала Кыргызстану гуманитарную помощь. Об этом сообщает издание «Пульс Хакасии».

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По его данным, объем гуманитарного груза составляет более полутора тонн на сумму 1 миллион 760 тысяч рублей.

«В Кыргызстане сложилась тяжелая ситуация с коронавирусом, поэтому мы решили поддержать наших партнеров и оказать им гуманитарную помощь и перечислили деньги на поддержку волонтерских инициатив. По обращению Министерства труда и социального развития Кыргызстана мы передаем по официальным каналам МИД крупный объем востребованных медпрепаратов и средств индивидуальной защиты: маски, перчатки, хлоргексидин, парацетамол, бромгексин, амоксициллин, кагоцел, аскорбинку с глюкозой, ацетилсалициловую кислоту», — рассказал руководитель «Юридического бюро Антоневич и партнеры» Михаил Антоневич.

В 2016 году в Бишкеке был подписан меморандум о сотрудничестве между «Юридическим бюро Антоневич и партнеры» и Агентством по продвижению и защите инвестиций Кыргызстана. Главная задача — всесторонняя защита взаимных инвестиций и продвижение экспорта.