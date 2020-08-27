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Общество

Кыргызстанцы, находящиеся в РФ, теперь могут улететь домой в свободном графике

Министерством иностранных дел Кыргызстана принято решение о прекращении формирования загранучреждениями страны в Российской Федерации, в частности посольством КР в Москве, канцелярией посольства КР в Санкт-Петербурге, генеральными консульствами КР в городах Екатеринбурге и Новосибирске списков граждан на чартерные рейсы для возвращения на родину. Об этом сообщает наша дипломатическая миссия в РФ.

Кыргызстанским и российским авиакомпаниям «Авиа Траффик», «Аэрофлот», «Сибирь», Tez Jet, «Уральские авиалинии» предоставляется право самостоятельной продажи авиабилетов на планируемые рейсы на условиях их реализации в официальных авиакассах либо онлайн-продажи с официальных сайтов авиакомпаний.

Таким образом, с 27 августа 2020 года все без исключения граждане Кыргызстана могут без обращения в посольство и при желании вылететь на родину, приобретая авиабилеты напрямую в авиакассах или онлайн на официальных сайтах авиакомпаний «Авиа Траффик», «Аэрофлот», «Сибирь», Tez Jet и «Уральские авиалинии».

На сегодняшний день вылеты рейсов этих авиакомпаний в города Бишкек и Ош осуществляются из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Екатеринбурга.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163389/
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