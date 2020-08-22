В Кыргызстане в ближайшее время заработают мечети

Руководители Государственной комиссии по делам религии обратились в Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом, заявив, что в адрес организации поступили многочисленные обращения граждан с просьбой возобновления работы мечетей. Об этом заявлено на заседании штаба.

Отмечается, что Духовное управление мусульман Кыргызстана готово взять на себя обязательства по обеспечению строгого соблюдения положенных санитарных норм безопасности в религиозных учреждениях.

По итогам обсуждения первый вице-премьер-министр Алмазбек Баатырбеков поручил Министерству здравоохранения совместно с Государственной комиссией по делам религии и ДУМК в кратчайшие сроки разработать соответствующий алгоритм санитарной безопасности, а затем проработать вопрос о разрешении возобновления деятельности религиозных учреждений с учетом строгого соблюдения санитарно-гигиенических норм согласно разработанному алгоритму.

Алмазбек Баатырбеков подчеркнул важность качественной реализации поручений, данных штабом государственным и местным органам власти.