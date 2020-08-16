В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии скончались два человека

В Кыргызстане от коронавируса и внебольничной пневмонии скончались два человека. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, 1 человек скончался в Бишкеке и 1 — в Нарынской области.

Всего от коронавируса и внебольничной пневмонии скончались 1 тысяча 495 человек.