В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии скончались два человека

В Кыргызстане от коронавируса и внебольничной пневмонии скончались два человека. Об этом сообщили в республиканском штабе.
По его данным, 1 человек скончался в Бишкеке и 1 — в Нарынской области.
Всего от коронавируса и внебольничной пневмонии скончались 1 тысяча 495 человек.
Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.