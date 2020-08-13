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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 20,5 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 268 тысяч 820. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 20 миллионов 553 тысячи 702 человека. Больше всего зараженных в США (5 миллионов 197 тысяч), Бразилии (3 миллиона 164 тысячи 785), Индии (2 миллиона 329 тысяч 638), России (900 тысяч 745), Южной Африке (568 тысяч 919), Мексике (498 тысяч 380), Перу (489 тысяч 680), Колумбии (422 тысячи 519) и Чили (376 тысяч 616).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 12,7 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 185 тысяч 45 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 748 тысяч 416. За последние сутки показатель вырос на 7 тысяч 290 человек. В том числе в США скончались 166 тысяч 26 человек, Бразилии — 104 тысячи 201, Мексике — 54 тысячи 666, Великобритании — 46 тысяч 791 и Индии — 46 тысяч 91.

В Кыргызстане зарегистрировали 41 тысячу 69 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 101 тысяча 372, Узбекистане — 32 тысячи 654, Таджикистане — 7 тысяч 912.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162381/
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