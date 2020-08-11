Мигрантам, в том числе и кыргызстанцам, продлят сроки пребывания в России

Трудовым мигрантам, в том числе и кыргызстанцам, продлят сроки пребывания в Российской Федерации. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в РФ Аликбек Джекшенкулов.

Уточняется, что приезжие получат еще 185 дней на урегулирование своего правового статуса. В сентябре иностранцам дадут еще одну временную отсрочку, чтобы они могли легализовать свой правовой статус, не попадая под административные санкции. До конца года мигрантов не смогут депортировать или принять в их отношении решение о нежелательности пребывания в РФ.

После 15 сентября мигрантам с действующими документами предоставят еще 185 дней на то, чтобы они оформили тот статус, на который имеют право.