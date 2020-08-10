В Центральной Азии запустили бесплатные онлайн-консультации для мигрантов

Общественное объединение «Ресурсный центр для пожилых» и проект USAID «Безопасная миграция в Центральной Азии» запускают бесплатные онлайн-консультации через социальные сети для мигрантов. Об этом сообщили в объединении.

Опытные юристы и психологи будут предоставлять консультации через социальные сети Facebook и Instagram на постоянной основе, а также перенаправлять обратившихся в соответствующие организации для получения помощи.

Любой желающий может получить консультации на кыргызском и русском языках.

Юридические консультации включают вопросы нового миграционного регулирования в странах назначения, нормативные акты и меры, связанные с COVID-19. Будет также разработан специальный чат-бот на платформе Telegram, где мигранты могут оперативно получить ответы на часто задаваемые вопросы.

Кроме того, мигранты, испытывающие психологические проблемы в связи с коронавирусом, смогут получить консультации и советы от психолога.