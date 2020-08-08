Минздрав проводит исследование генома коронавирусной инфекции в КР

Министерство здравоохранения подготовило образцы для изучения полного генома коронавирусной инфекции в Кыргызстане, которые направит в референс-лаборатории ВОЗ в Германии. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее словам, ранее ведомство в целях изучения происхождения новой коронавирусной инфекции, циркулирующей в Кыргызстане, направило в референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» (Россия) 20 образцов носоглоточного мазка. Их собрали у людей с положительным результатом в разных лабораториях страны.

«В референс-центре из всех выделили три образца с высоким цитопатогенным действием. Последующий анализ показал, что данные изоляторы относятся к разным филогенетическим веткам, что свидетельствует об их завозном происхождении и последующей эволюции в нашей стране», — отметила Айнура Акматова.

По ее словам, исследование провели с образцами, полученными в мае, когда в Кыргызстане действовали ограничительные мероприятия.

«Для дальнейшего изучения полного генома коронавирсусной инфекции в Кыргызстане подготовлены образцы для референс-лаборатории ВОЗ в Германии. Их собрали в период обострения ситуации в июле. Их потом сравнят с результатами первого исследования», — сказала она.