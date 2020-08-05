17:34
USD 76.91
EUR 90.70
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Активистка хотела помочь партии, а банк не принял деньги

Динара Ошурахунова направила жалобу в ЦИК. Об этом активистка сообщила на своей странице в Facebook.

По ее словам, она хотела перечислить деньги в помощь одной из партий, участвующих в парламентских выборах. Однако в «Айыл Банке» отказались принять платеж. Не удалось перечислить деньги и через другой банк, услугами которого пользуется Динара Ошурахунова.

Член ЦИК Гульнара Джурабаева назвала это нарушением со стороны банков. Финансовые учреждения обязаны принимать вклады и переводить их на спецсчет партии, для которой он предназначается. Ограничения на перечисления налагаются на суммы. Политорганизациям также запрещено принимать пожертвования от иностранцев, лиц без гражданства и благотворительных фондов.

Ранее партия «Реформа» объявила сбор средств для того, чтобы сформировать избирательный залог размером 5 миллионов сомов. Без внесения залога политорганизация не сможет принять участие в избирательной кампании.

ЦИК напоминает партиям, что агитация начинается с 4 сентября. До 20 августа политорганизациям необходимо провести съезды и составить списки кандидатов в депутаты. Списки должны быть сформированы с соблюдением требований квотирования.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161688/
просмотров: 247
Версия для печати
Материалы по теме
Деньги от анонимов поступают для партии «Бутун Кыргызстан». У ЦИК есть вопросы
Выборы-2020. Первой партии грозит предупреждение ЦИК за благотворительность
Из частного сейфа неизвестные украли более 2 миллионов сомов. Они задержаны
Выборы-2020. 41 партия открыла избирательные фонды: кто сколько потратил уже
Выборы-2020. До 19 сентября будет сформирован список избирателей
Выборы-2020. ЦИК зарегистрировала уполномоченных представителей СДПК
Выборы-2020. ЦИК восстановит полномочных представителей партии СДПК
Выборы-2020. Молодые лица в партийных списках — стандартная политтехнология
Выборы-2020. Партии интересуются, как проводить съезды с 50 участниками
Выборы-2020. У партий, обновивших свои списки, есть преимущество, но...
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Онлайн против офлайн. Какой режим обучения в&nbsp;школе хотите&nbsp;вы? (голосование) Онлайн против офлайн. Какой режим обучения в школе хотите вы? (голосование)
В&nbsp;КР&nbsp;выявили 410 случаев COVID-19 и&nbsp;внебольничной пневмонии. Всего&nbsp;&mdash; 37&nbsp;129 В КР выявили 410 случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 37 129
У&nbsp;перенесших коронавирус людей обнаружили проблемы с&nbsp;сердцем У перенесших коронавирус людей обнаружили проблемы с сердцем
Бизнес
Айжан Чыныбаева о&nbsp;том, как преодолеть неравенство и&nbsp;насилие над женщинами Айжан Чыныбаева о том, как преодолеть неравенство и насилие над женщинами
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; обеспечил врачей села Сары-Могол СИЗ и&nbsp;оборудованием «Газпром Кыргызстан» обеспечил врачей села Сары-Могол СИЗ и оборудованием
Акылбек Жамангулов: MegaCom провел масштабную работу по&nbsp;развитию сети Акылбек Жамангулов: MegaCom провел масштабную работу по развитию сети
Выбор жаропонижающего препарата при снижении высокой температуры у&nbsp;детей Выбор жаропонижающего препарата при снижении высокой температуры у детей
5 августа, среда
17:22
Выборы-2020. Активистка хотела помочь партии, а банк не принял деньги Выборы-2020. Активистка хотела помочь партии, а банк не...
17:05
Больница Кыргызско-Турецкой дружбы приостановила госпитализацию пациентов
16:49
Кыргызстан находится на 52-м месте в мире по распространению COVID-19
16:31
В Кыргызстане для учителей начались вебинары по дистанционному образованию
16:13
Последствия пандемии в сфере образования могут ощущаться десятилетиями