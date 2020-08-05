Выборы-2020. Активистка хотела помочь партии, а банк не принял деньги

Динара Ошурахунова направила жалобу в ЦИК. Об этом активистка сообщила на своей странице в Facebook.

По ее словам, она хотела перечислить деньги в помощь одной из партий, участвующих в парламентских выборах. Однако в «Айыл Банке» отказались принять платеж. Не удалось перечислить деньги и через другой банк, услугами которого пользуется Динара Ошурахунова.

Член ЦИК Гульнара Джурабаева назвала это нарушением со стороны банков. Финансовые учреждения обязаны принимать вклады и переводить их на спецсчет партии, для которой он предназначается. Ограничения на перечисления налагаются на суммы. Политорганизациям также запрещено принимать пожертвования от иностранцев, лиц без гражданства и благотворительных фондов.

Ранее партия «Реформа» объявила сбор средств для того, чтобы сформировать избирательный залог размером 5 миллионов сомов. Без внесения залога политорганизация не сможет принять участие в избирательной кампании.

ЦИК напоминает партиям, что агитация начинается с 4 сентября. До 20 августа политорганизациям необходимо провести съезды и составить списки кандидатов в депутаты. Списки должны быть сформированы с соблюдением требований квотирования.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.