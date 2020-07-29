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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Нехватка медикаментов в Таш-Кумыре. Глава региона: Это они на осень запасаются

В больницах Джалал-Абадской области достаточно медицинских препаратов. Об этом на пресс-конференции заявил полпред правительства в регионе Нурболот Мирзахмедов.

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Он прокомментировал обращение директора больницы города Таш-Кумыра, который просил у волонтеров предоставить лекарства.

«Я разговаривал с директором больницы, он говорит, что лекарств хватает. Я его просил говорить открыто, не боясь никого. Но по его словам, такой нужды нет. Медики запасаются препаратами на осень, на случай, если произойдет вторая волна коронавирусной инфекции», — сказал Нурболот Мирзахмедов.

О том, что в Таш-Кумырской территориальной больнице не хватает медикаментов и СИЗ, 24.kg сообщила читательница. По ее словам, волонтеры узнали о том, что в больнице тяжелая ситуация, но организовать логистику до Таш-Кумыра трудно. Чиновники поспешили опровергнуть информацию и заявили, что в этой клинике есть трехмесячный запас медикаментов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161080/
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