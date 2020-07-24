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Сюжет: Новый коронавирус

В Таш-Кумырской больнице не хватает медикаментов и СИЗ. Жители просят помощи

В Таш-Кумырской территориальной больнице не хватает медикаментов и СИЗ. Об этом 24.kg сообщила читательница.
читательницы 24.kg
Фото читательницы 24.kg. В Таш-Кумырской территориальной больнице не хватает медикаментов и СИЗ
По ее словам, волонтеры узнали о том, что в больнице тяжелая ситуация, но организовать логистику до Таш-Кумыра трудно.
 
«Если до Оша еще как-то довозят, то до Таш-Кумыра не совсем получается. Больница нуждается в одноразовых комбинезонах, гепарине, клексане и других медикаментах. Помогите осветить проблему, может, кто-то поможет организовать логистику до этого города», — пишет читательница.
 
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Ссылка: https://24.kg/agent_024/160610/
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