В Таш-Кумырской больнице не хватает медикаментов и СИЗ. Жители просят помощи

В Таш-Кумырской территориальной больнице не хватает медикаментов и СИЗ. Об этом 24.kg сообщила читательница.

Фото читательницы 24.kg. В Таш-Кумырской территориальной больнице не хватает медикаментов и СИЗ

По ее словам, волонтеры узнали о том, что в больнице тяжелая ситуация, но организовать логистику до Таш-Кумыра трудно.

«Если до Оша еще как-то довозят, то до Таш-Кумыра не совсем получается. Больница нуждается в одноразовых комбинезонах, гепарине, клексане и других медикаментах. Помогите осветить проблему, может, кто-то поможет организовать логистику до этого города», — пишет читательница.

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