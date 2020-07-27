Кабмин должен утвердить положение о платформе по питанию

Премьер-министра призвали объединить усилия в решении вопросов продовольственной безопасности республики. С таким призывом выступил гражданский альянс «SUN Кыргызстан».

Он просит помочь в утверждении положения многосторонней платформы по продовольственной безопасности и питанию в стране. Гражданский альянс предлагает правительству в лице первого вице-премьер-министра (председатель Совета по продовольственной безопасности) возглавить многостороннюю платформу для объединения усилий.

«Многосторонняя платформа по продовольственной безопасности и питанию в КР образована как неформальное объединение согласно меморандуму от 26 июня 2016 года. Участники платформы: депутаты, уполномоченные госорганы, вовлеченные в сферу обеспечения продовольственной безопасности и питания, организации гражданского общества, партнеры по развитию. Все они подписали меморандум о сотрудничестве с целью объединения усилий ее участников в решении актуальных вопросов о продовольственной безопасности и улучшении ситуации с питанием в республике», — подчеркнули активисты.

Они отмечают, что многосторонняя платформа — это площадка, где будут услышаны и построен диалог между исполнительной властью и всеми заинтересованными сторонами: учеными, гражданским обществом, бизнес-сообществом, партнерами по развитию.