Бишкекчанам с ограниченными возможностями здоровья передали инвалидные коляски

Управление социального развития Свердловского района передало 26 кресло-колясок для жителей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, при поддержке Минтруда и соцразвития приобретены 11 взрослых и 15 детских колясок.

В муниципалитете объяснили, что для получения поддержки ЛОВЗ необходимо обратиться с заявлением в районное управление соцразвития и представить необходимые документы. Обращения регистрируются в журнале, помощь оказывается в порядке очереди.