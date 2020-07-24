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Общество

Бишкекчанам с ограниченными возможностями здоровья передали инвалидные коляски

Управление социального развития Свердловского района передало 26 кресло-колясок для жителей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, при поддержке Минтруда и соцразвития приобретены 11 взрослых и 15 детских колясок.

В муниципалитете объяснили, что для получения поддержки ЛОВЗ необходимо обратиться с заявлением в районное управление соцразвития и представить необходимые документы. Обращения регистрируются в журнале, помощь оказывается в порядке очереди.

Управления социального развития работают в каждом районе:

  • Первомайский — Арсен Абдылдаев, телефон 0700476546;
  • Свердловский — Жамиляхан Джунусалиева, телефон 0704570513;
  • Октябрьский — Рейна Султанмуратова, телефон 0772670917;
  • Ленинский — Бубуажар Мамбетсеитова, телефон 0709997441.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160630/
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