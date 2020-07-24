Бишкекчанам с ограниченными возможностями здоровья передали инвалидные коляски

Управление социального развития Свердловского района передало 26 кресло-колясок для жителей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.
По ее данным, при поддержке Минтруда и соцразвития приобретены 11 взрослых и 15 детских колясок.
В муниципалитете объяснили, что для получения поддержки ЛОВЗ необходимо обратиться с заявлением в районное управление соцразвития и представить необходимые документы. Обращения регистрируются в журнале, помощь оказывается в порядке очереди.
Управления социального развития работают в каждом районе:
- Первомайский — Арсен Абдылдаев, телефон 0700476546;
- Свердловский — Жамиляхан Джунусалиева, телефон 0704570513;
- Октябрьский — Рейна Султанмуратова, телефон 0772670917;
- Ленинский — Бубуажар Мамбетсеитова, телефон 0709997441.