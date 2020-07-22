Как будут учиться студенты в 2020/2021 учебном году, рассказали чиновники

Форма обучения в высших учебных заведениях будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране. Об этом 24.kg сообщил заместитеть министра образования и науки Нурлан Омуров.

Он отметил, что ведомство разработало и утвердило постантикризисный план. «В нем предусмотрено два сценария. В случае ухудшения ситуации обучение начнется дистанционно, если нормализуется — традиционно. Это будет зависеть от решения Минздрава. Кроме того, возможно, что в регионах, где ситуация будет лучше, студенты будут учиться в обычном режиме, в других — онлайн», — сказал Нурлан Омуров.

Он добавил, что вузы ведут подготовку к дистанционному обучению.

По словам Нурлана Омурова, Министерство образования будет рекомендовать учебным заведениям пересмотреть стоимость контрактного обучения или предоставление отсрочек. «Каждый вуз самостоятельно устанавливает стоимость обучения, заключает договоры со студентами», — заметил он.

Напомним, накануне Минобразования сообщило, что первая четверть учебного года в школах пройдет в онлайн-режиме.