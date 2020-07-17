Что помогает кыргызстанцам пережить период проблем из-за COVID-19. Юмор

В Кыргызстане продолжает увеличиваться число зараженных коронавирусом. Люди уже привыкают жить по новым правилам: носят маски, соблюдают социальную дистанцию и пользуются антисептиками.

Многие страны мира пережили панику в связи с пандемией. Психологи в один голос призывают в это сложное время избегать негативных новостей и стресса.

Одно из лучших средств не заработать нервный срыв — шутить.

Немного оправившись от шока, кыргызстанцы тоже стали шутить. Люди с хорошим чувством юмора теперь перефразировали всем известные поговорки и пословицы на свой лад, учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию.

24.kg собрало 10 самых смешных, по мнению сотрудников редакции. Ну мы посмеялись. Посмейтесь с нами.