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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Что помогает кыргызстанцам пережить период проблем из-за COVID-19. Юмор

В Кыргызстане продолжает увеличиваться число зараженных коронавирусом. Люди уже привыкают жить по новым правилам: носят маски, соблюдают социальную дистанцию и пользуются антисептиками.

Многие страны мира пережили панику в связи с пандемией. Психологи в один голос призывают в это сложное время избегать негативных новостей и стресса.

Одно из лучших средств не заработать нервный срыв  шутить.

Немного оправившись от шока, кыргызстанцы тоже стали шутить. Люди с хорошим чувством юмора теперь перефразировали всем известные поговорки и пословицы на свой лад, учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию.

24.kg собрало 10 самых смешных, по мнению сотрудников редакции. Ну мы посмеялись. Посмейтесь с нами.

  • Вирус не воробей, вылетит — не поймаешь.
  • Семь пятниц на неделе, когда работаешь из дома.
  • На бога надейся, а руки — помой.
  • А ВОЗ и ныне там...
  • Любишь кататься — люби и масочки носить.
  • Мал санитайзер, да дорог.
  • Обещанной вакцины три года ждут.
  • Не так страшен ковид, как его малюют.
  • Виртуальный друг лучше новых двух.
  • На карантин надейся, а сам не плошай.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159846/
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