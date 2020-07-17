Что помогает кыргызстанцам пережить период проблем из-за COVID-19. Юмор

В Кыргызстане продолжает увеличиваться число зараженных коронавирусом. Люди уже привыкают жить по новым правилам: носят маски, соблюдают социальную дистанцию и пользуются антисептиками.
Многие страны мира пережили панику в связи с пандемией. Психологи в один голос призывают в это сложное время избегать негативных новостей и стресса.
Одно из лучших средств не заработать нервный срыв — шутить.
Немного оправившись от шока, кыргызстанцы тоже стали шутить. Люди с хорошим чувством юмора теперь перефразировали всем известные поговорки и пословицы на свой лад, учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию.
24.kg собрало 10 самых смешных, по мнению сотрудников редакции. Ну мы посмеялись. Посмейтесь с нами.
- Вирус не воробей, вылетит — не поймаешь.
- Семь пятниц на неделе, когда работаешь из дома.
- На бога надейся, а руки — помой.
- А ВОЗ и ныне там...
- Любишь кататься — люби и масочки носить.
- Мал санитайзер, да дорог.
- Обещанной вакцины три года ждут.
- Не так страшен ковид, как его малюют.
- Виртуальный друг лучше новых двух.
- На карантин надейся, а сам не плошай.