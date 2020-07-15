Антирейтинг. Смертность от COVID-19 в Кыргызстане самая высокая в регионе

С середины июня в Кыргызстане резко возросло число зараженных коронавирусом. Увеличивается и количество умерших. Практически каждый день Министерство здравоохранения сообщает о новых жертвах COVID-19. Анализ 24.kg показал, что уровень смертности от коронавируса в нашей стране — один из самых высоких в регионе.

Пятикратный рост

Если на середину июня число умерших от коронавируса составляло всего 27 человек, то на сегодня их уже 160. За месяц показатель вырос почти в шесть раз.

Больше всего людей умерло в Бишкеке и Чуйской области — 55 и 38 соответственно.

На третьем месте по числу погибших находится Ошская область. Там по состоянию на 15 июля скончался 32 человека.

Меньше всего смертей в Иссык-Кульской и Таласской областях — два и четыре случая соответственно. Это вполне понятно. В Таласской области первый случай заражения коронавирусом зарегистрировали только через 85 дней после начала вспышки. В Иссык-Кульской области тоже долгое время были лишь единичные случаи заражения.

Что происходит в Кара-Балте?

Мониторинг зарегистрированных случаев смерти показал, что больше половины жителей Чуйской области скончались в Жайылской территориальной больнице. Из 38 случаев смерти 22 приходится именно на это лечебное учреждение, которое расположено в Кара-Балте.

За последнюю неделю в Жайылской территориальной больнице умерли 18 человек.

При этом на сегодня в районе зарегистрировано 295 случаев заражения коронавирусом. То есть смертность здесь от COVID-19 составляет 7,4 процента. По всей республике этот показатель в пять раз ниже.

В Бишкеке, где зарегистрировано наибольшее число как случаев заражения, так и гибели людей, показатель смертности не доходит до 1 процента.

Территориальная больница Жайылского района оказалась на втором месте среди медучреждений, где умерло больше всего зараженных коронавирусом. Это единственная территориальная больница, которая есть в этом списке. Все остальные — специализированные медучреждения, которые практически с самых первых дней вспышки принимают самых тяжелых пациентов с COVID-19.

Лидеры антирейтинга

Мы решили посмотреть, какова ситуация в соседних с Кыргызстаном странах. Для этого проанализировали уровень смертности от коронавируса у соседей и партнеров по ЕАЭС.

За основу взяты данные по заболеваемости и смертности за последний месяц. Именно с этого периода не только в нашей республике, но и в соседних Казахстане и Узбекистане, отмечается существенный рост новых случаев заражения.

Оказалось, что смертность растет далеко не во всех государствах. Например, в Таджикистане она, наоборот, снизилась по сравнению с июньскими сведениями. Аналогичная ситуация и в Казахстане. Там рост смертности отмечен в конце июня, а затем показатель пошел на спад.

Подсчеты показали, что Кыргызстан находится на третьем месте среди государств Евразийского экономического союза по смертности от коронавируса. Среди ближайших соседей — Казахстана, Узбекистана и Таджикистана — мы лидеры антирейтинга.

При этом на сегодня Минздрав не включает в статистику смертности и заболеваемости случаи внебольничной пневмонии. А ведь ученые в один голос утверждают, что она является последствием коронавируса. Если добавить и эти данные, то выяснится, что смертей от COVID-19 в республике гораздо больше, чем указывает сегодня официальная статистика. А это значит, что смертность от коронавируса в Кыргызстане может оказаться даже выше, чем в той же России, которая входит в пятерку государств мира с самым высоким числом зараженных коронавирусом.