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Общество

Скончался президент Ассоциации дорожно-строительных компаний Мирлан Исраилов

Фото Ассоциации дорожно-строительных компаний. Мирлан Исраилов скончался сегодня от пневмонии

Сегодня в Бишкеке скончался президент Ассоциации дорожно-строительных компаний КР Мирлан Исраилов. Об этом сообщили его коллеги.

Мирлан Исраилов был госпитализирован 6 июля в Городскую клиническую больницу № 1, у него была пневмония. Несмотря на усилия врачей, болезнь не отступила. Ему было всего 48 лет, остались сын и дочь.

Мирлан Исраилов родился и вырос в Балыкчи Иссык-Кульской области.

«Он был генеральным директором ОсОО «Чу Прокси». В 2019 году впервые Мирлан Женишбекович основал Ассоциацию дорожно-строительных компаний КР. Не сбылись мечты и намерения построить новую систему в дорожной отрасли. Похороны пройдут сегодня в 18.00 в Балыкчи», — добавили коллеги.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159295/
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