Скончался президент Ассоциации дорожно-строительных компаний Мирлан Исраилов

Сегодня в Бишкеке скончался президент Ассоциации дорожно-строительных компаний КР Мирлан Исраилов. Об этом сообщили его коллеги.

Мирлан Исраилов был госпитализирован 6 июля в Городскую клиническую больницу № 1, у него была пневмония. Несмотря на усилия врачей, болезнь не отступила. Ему было всего 48 лет, остались сын и дочь.

Мирлан Исраилов родился и вырос в Балыкчи Иссык-Кульской области.

«Он был генеральным директором ОсОО «Чу Прокси». В 2019 году впервые Мирлан Женишбекович основал Ассоциацию дорожно-строительных компаний КР. Не сбылись мечты и намерения построить новую систему в дорожной отрасли. Похороны пройдут сегодня в 18.00 в Балыкчи», — добавили коллеги.