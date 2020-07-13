Айнура Акматова: В дневных стационарах есть несоответствие требованиям

«Действительно, в стационарах есть несоответствие санитарным требованиям, которые присутствуют в повседневной жизни», — заявила сегодня на брифинге начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

По ее словам, дневные стационары были созданы для того, чтобы обеспечить быстрое оказание правильной и действенной помощи населению. Одна из причин — бесконтрольное применение антибиотиков, гормональных препаратов и других лекарств. Благодаря стационарам попытались уменьшить случаи самолечения.

«Сейчас рассматриваются возможности улучшения условий в стационарах» — заключила Айнура Акматова.