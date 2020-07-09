Позитивный материал. Мэр Кара-Балты отдал свою служебную машину медикам

Мэр города Кара-Балты Данияр Шабданов и председатель Кара-Балтинского городского кенеша Алмаз Аалыев отдали свои служебные автомашины в пользование медикам. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Автомобили получили объединенная территориальная больница и объединенный Центр семейной медицины Жайылского района на период пандемии коронавируса. Кроме того, из бюджета города выделено 5 миллионов сомов на приобретение аппарата ИВЛ, кислородного концентратора и ГСМ для кареты скорой помощи.

«В начале недели в мэрию города обратились директора ОТБ и ОЦСМ с просьбой оказать помощь в приобретении медицинских аппаратов и ГСМ для бригады скорой помощи. Мэр Данияр Шабданов обратился в городской кенеш, чтобы депутаты дали согласие на выделение необходимой суммы из бюджета для нужд медиков. Председатель Кара-Балтинского горкенеша Алмаз Аалыев созвал внеочередную сессию, где депутаты единогласно поддержали вопрос. В течение двух недель будет приобретено необходимое оборудование», — отметили в мэрии города.