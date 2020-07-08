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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Позитивный материал. В Бишкеке появились тесты на определение антител на COVID

В Бишкек наконец поступили тесты на определение антител на коронавирусную инфекцию. Об этом 24.kg сообщили в сети «Лаборатория Бонецкого».

Отмечается, что тестирование специалисты начинают уже сегодня, 8 июля, по двум формам: антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgG и антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM.

При желании человек может сдать анализ на оба теста.

Исследования пока будут проводить только в Бишкеке, позже тестирование организуют по всей республике.

Регистрация доступна для всех жителей города по направлению от врача. Если у вас нет направления, то вы также сможете обратиться в лабораторию и сдать анализ на определение антител к COVID-19.

Важно помнить, что при лабораторном анализе на вирусную инфекцию COVID-19, наиболее важными являются два специфических показателя — IgG (иммуноглобулины G) и IgM (иммуноглобулины M). Именно по ним определяются стадии и степени заболевания и отслеживается процесс выздоровления.

IgM — первые антитела, которые вырабатываются организмом при проникновении вируса. Вырабатываются IgM во время острой стадии болезни, в течение 3-5 дней с момента заражения. IgM антитела могут находиться и обнаруживаться в крови человека в течение трех месяцев после проникновения вируса. Потом в крови они не обнаруживаются.

IgG — антитела, которые вырабатываются в течение 3-4 недель с момента заражения и присутствуют в крови длительное время, обеспечивая защиту организма от вируса. Если IgM антитела живут в крови человека несколько месяцев, то IgG антитела к некоторым вирусам способны оставаться на всю жизнь. Даже тогда, когда сама инфекция давно побеждена.

Именно соотношение показателей IgG и IgM дает врачу возможность оценить состояние человека, поставить диагноз и выработать стратегию лечения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158668/
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