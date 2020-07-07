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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Внимание: отделения «Кыргыз почтасы» в Бишкеке закрыты на карантин

Для предотвращения распространения вирусной инфекции с 7 до 13 июля 2020 года отделения связи ГП «Кыргыз почтасы» в Бишкеке будут закрыты на профилактику. Об этом сообщили в Государственной регистрационной службе.

Отмечается, что в связи с эпидемиологической ситуацией в столице филиал «Бишкекский почтамт» ГП «Кыргыз почтасы» проведет необходимые мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности в отделениях связи.

13 июля отделения связи города возобновят работу.

«В этот же день начнется доставка социальных выплат. «Кыргыз почтасы» убедительно просит соблюдать простые правила при посещении отделений связи. В отделение сможет зайти ограниченное число человек, сколько позволяет квадратура помещения при соблюдении дистанции от 1,5 метра. Остальным придется подождать на улице. В отделении и возле него также необходимо соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра друг от друга. Не забудьте надеть маску перед посещением почты. Без наличия защитной маски в отделение вход запрещен», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158515/
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