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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Ош из Москвы прибыли 343 кыргызстанца

Сегодня в Кыргызстан прибыл борт авиакомпании «Аэрофлот — Российские авиалинии» по маршруту Москва — Ош, которым на родину возвращены 343 гражданина КР. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

По его данным, рейс осуществлен в реализацию договоренностей внешнеполитических ведомств Кыргызстана и России.

«Составление списка пассажиров производилось на основании личных заявлений граждан Кыргызстана по гуманитарным критериям. В частности, на рейс были включены студенты, обучающиеся в российских вузах, женщины, находящиеся на поздних сроках беременности и имеющие малолетних детей, а также граждане, имеющие серьезные причины для срочного возвращения, такие как тяжелые заболевания, недавно перенесенные хирургические операции, потеря родных и другие сложные жизненные ситуации», — отметили в МИДе.

Все прибывшие граждане в установленном порядке будут помещены под наблюдение для прохождения установленных медицинских процедур.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158359/
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