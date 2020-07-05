В Ош из Москвы прибыли 343 кыргызстанца

Сегодня в Кыргызстан прибыл борт авиакомпании «Аэрофлот — Российские авиалинии» по маршруту Москва — Ош, которым на родину возвращены 343 гражданина КР. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

По его данным, рейс осуществлен в реализацию договоренностей внешнеполитических ведомств Кыргызстана и России.

«Составление списка пассажиров производилось на основании личных заявлений граждан Кыргызстана по гуманитарным критериям. В частности, на рейс были включены студенты, обучающиеся в российских вузах, женщины, находящиеся на поздних сроках беременности и имеющие малолетних детей, а также граждане, имеющие серьезные причины для срочного возвращения, такие как тяжелые заболевания, недавно перенесенные хирургические операции, потеря родных и другие сложные жизненные ситуации», — отметили в МИДе.

Все прибывшие граждане в установленном порядке будут помещены под наблюдение для прохождения установленных медицинских процедур.