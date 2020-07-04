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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Вспышка пневмонии в Бишкеке. Мэр просит бизнес о помощи: нужны концентраторы

Мэр Бишкека просит бизнесменов и предпринимателей страны оказать посильную помощь городу в связи со сложившейся ситуацией и вспышкой пневмонии. Об этом Азиз Суракматов заявил 24.kg.

— Как вы все знаете, сегодня в нашем городе сложилась непростая ситуация. Наши больницы переполнены, не хватает мест для новых больных. Мэрия за ночь установила дневные стационары — по одному в каждом из четырех районов. Здесь будут принимать пациентов средней и легкой формы заболевания.

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Но мы вынуждены признать, что катастрофически не хватает кислородных концентраторов и аппаратов искусственной вентиляции легких.

Я обращаюсь к представителям среднего и малого бизнеса, меценатам и бизнесменам, пожалуйста, окажите нам необходимую помощь для приобретения необходимого для спасения людей оборудования.

Азиз Суракматов

Все желающие помочь могут звонить напрямую руководителю аппарата мэрии Бишкека Балбаку Тулобоеву +996775212222 или советнику мэра Гуле Алмамбетовой +996555580742.

За последние сутки от внебольничной пневмонии скончался 31 человек. Всего с марта 2020 года от пневмонии умер 151 человек.

С марта по сегодняшний день в стационарах республики с внебольничной пневмонией (отрицательный COVID-19) находится 2 тысячи 122 человека. В том числе в реанимации 153 человека, в тяжелом состоянии — 496.

Всего за этот период заболели 3 тысячи 9 человек, выздоровели — 736.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158328/
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