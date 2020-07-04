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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

От пневмонии скончался экс-замминистра МВД Сабырбек Курманалиев

Скончался бывший первый заместитель министра внутренних дел Сабырбек Курманалиев. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По предварительным данным, смерть генерал-майора в отставке наступила из-за внебольничной пневмонии. Похороны пройдут 4 июля в Иссык-Атинском районе.

«Сабырбек Курманалиев внес значительный личный вклад в дело совершенствования работы милиции, борьбу с преступностью, обеспечение общественной безопасности. Руководство, члены коллегии, Клуб генералов и Совет ветеранов, личный состав Министерства внутренних дел глубоко скорбят по поводу безвременной кончины генерал-майора милиции в отставке и выражает искренние соболезнования его родным и близким», — говорится в сообщении.

Напомним, что на сегодня в стационарах республики с внебольничной пневмонией (отрицательный COVID-19) находится 2 тысячи 122 человека. С марта 2020 года из-за этого заболевания умер 151 человек, в том числе 31 человек за последние сутки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158308/
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