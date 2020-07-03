18:37
USD 78.79
EUR 89.01
RUB 1.12
Общество
Сюжеты: Дело «Дастана», Новый коронавирус

К экс-мэру Бишкека Албеку Ибраимову не пустили адвоката

К экс-мэру Бишкека Албеку Ибраимову в СИЗО ГКНБ не пустили адвоката. Об этом 24.kg сообщил юрист Сергей Слесарев.

По его словам, представители администрации следственного изолятора потребовали справку об отсутствии коронавируса.

Читайте по теме
В ГКНБ коронавирусом заразились 11 сотрудников

«Но, на мой взгляд, это совершенно не нужная бюрократия. Мы просто время теряем. Где гарантия, что после сдачи первого анализа и на момент получения справки я не успел подцепить заразу? Симптомы-то у меня могут и не проявиться, но я становлюсь носителем вируса. Еще такой момент: со своим подзащитным Ибраимовым я контактирую через стекло с соблюдением всех санитарных норм, к нему на близкое расстояние не приближаюсь. То есть я не могу его заразить даже теоретически», — сказал Сергей Слесарев.

Суды двух инстанций приговорили Албека Ибраимова к 15 годам лишения свободы, признав его виновным по ряду статей Уголовного кодекса.

Напомним, что в одно уголовное дело объединили несколько эпизодов: строительство школы в жилмассиве «Калыс-Ордо» на средства китайского гранта, продажу пансионата «Солнечный берег» и специзделий ТНК «Дастан», а также предоставление муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158258/
просмотров: 165
Версия для печати
Материалы по теме
Россия передала Кыргызстану 30 тысяч тест-систем для диагностики COVID-19
Больных пневмонией из Александровки везут в больницу в Беловодском
Минздрав предлагает ввести регулирование цен на лекарства для лечения COVID-19
Сколько врач смог купить необходимого на зарплату только одного депутата
В Кыргызстан вернулся 191 гражданин из Объединенных Арабских Эмиратов
Президент удостоил медиков государственных наград. Список
Вице-премьер сравнила ситуацию с COVID-19 в Кыргызстане с США и Францией
Где в Чуйской области больше всего зараженных COVID-19, рассказали в полпредстве
Алмазбек Атамбаев получает необходимое лечение. Состояние удовлетворительное
В Бишкеке очереди на рентген легких. Многие люди стоят с ночи
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Мэрия Бишкека ограничила работу общественного транспорта, кафе и&nbsp;ресторанов Мэрия Бишкека ограничила работу общественного транспорта, кафе и ресторанов
У&nbsp;входа в&nbsp;Нацгоспиталь скончались два человека. Главврач прокомментировал&nbsp;ЧП У входа в Нацгоспиталь скончались два человека. Главврач прокомментировал ЧП
В&nbsp;соцсетях распространяют запись о&nbsp;четырех умерших от&nbsp;пневмонии. Правда&nbsp;ли это? В соцсетях распространяют запись о четырех умерших от пневмонии. Правда ли это?
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; отказался от&nbsp;рекламы в&nbsp;пользу зарплаты медиков «Бакай Банк» отказался от рекламы в пользу зарплаты медиков
Чехол + защитное стекло в&nbsp;подарок при покупке смартфонов Huawei в&nbsp;O!Store Чехол + защитное стекло в подарок при покупке смартфонов Huawei в O!Store
MegaCom обеспечил кол-центр 118 бесплатной связью и&nbsp;40&nbsp;смартфонами MegaCom обеспечил кол-центр 118 бесплатной связью и 40 смартфонами
Интернет на&nbsp;селе: &laquo;оптика&raquo;&nbsp;&mdash; в&nbsp;каждый дом Интернет на селе: «оптика» — в каждый дом
3 июля, пятница
18:30
4 июля: где в регионах отключат свет 4 июля: где в регионах отключат свет
18:21
К экс-мэру Бишкека Албеку Ибраимову не пустили адвоката
18:17
Глава ЦИК рассказала президенту, как идет подготовка к выборам
18:13
Отделы регистрации авто и выдачи прав будут закрыты на карантин
18:05
Россия передала Кыргызстану 30 тысяч тест-систем для диагностики COVID-19