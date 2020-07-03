К экс-мэру Бишкека Албеку Ибраимову не пустили адвоката

К экс-мэру Бишкека Албеку Ибраимову в СИЗО ГКНБ не пустили адвоката. Об этом 24.kg сообщил юрист Сергей Слесарев.
По его словам, представители администрации следственного изолятора потребовали справку об отсутствии коронавируса.
«Но, на мой взгляд, это совершенно не нужная бюрократия. Мы просто время теряем. Где гарантия, что после сдачи первого анализа и на момент получения справки я не успел подцепить заразу? Симптомы-то у меня могут и не проявиться, но я становлюсь носителем вируса. Еще такой момент: со своим подзащитным Ибраимовым я контактирую через стекло с соблюдением всех санитарных норм, к нему на близкое расстояние не приближаюсь. То есть я не могу его заразить даже теоретически», — сказал Сергей Слесарев.
Суды двух инстанций приговорили Албека Ибраимова к 15 годам лишения свободы, признав его виновным по ряду статей Уголовного кодекса.
Напомним, что в одно уголовное дело объединили несколько эпизодов: строительство школы в жилмассиве «Калыс-Ордо» на средства китайского гранта, продажу пансионата «Солнечный берег» и специзделий ТНК «Дастан», а также предоставление муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам.