К экс-мэру Бишкека Албеку Ибраимову не пустили адвоката

К экс-мэру Бишкека Албеку Ибраимову в СИЗО ГКНБ не пустили адвоката. Об этом 24.kg сообщил юрист Сергей Слесарев.

По его словам, представители администрации следственного изолятора потребовали справку об отсутствии коронавируса.

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«Но, на мой взгляд, это совершенно не нужная бюрократия. Мы просто время теряем. Где гарантия, что после сдачи первого анализа и на момент получения справки я не успел подцепить заразу? Симптомы-то у меня могут и не проявиться, но я становлюсь носителем вируса. Еще такой момент: со своим подзащитным Ибраимовым я контактирую через стекло с соблюдением всех санитарных норм, к нему на близкое расстояние не приближаюсь. То есть я не могу его заразить даже теоретически», — сказал Сергей Слесарев.

Суды двух инстанций приговорили Албека Ибраимова к 15 годам лишения свободы, признав его виновным по ряду статей Уголовного кодекса.

Напомним, что в одно уголовное дело объединили несколько эпизодов: строительство школы в жилмассиве «Калыс-Ордо» на средства китайского гранта, продажу пансионата «Солнечный берег» и специзделий ТНК «Дастан», а также предоставление муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам.