Минздрав предлагает ввести регулирование цен на лекарства для лечения COVID-19

Минздрав предлагает ввести временное регулирование цен на лекарства и медизделия, входящие в перечень для лечения COVID-19. Проект постановления вынесли на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, из-за пандемии коронавируса во всем мире произошел сбой в цепочке производства и поставки лекарств, а по некоторым позициям и вовсе возник дефицит. Так как Кыргызстан импортирует медикаменты, эти проблемы оказали влияние как на поставку лекарств в республику, так и на их цену.

Анализ цен на рынке показал, что стоимость лекарств и медицинских изделий с начала пандемии COVID-19 выросла более чем на 30 процентов.

В ведомстве подчеркивают, что государство может вводить госрегулирование цен на социально значимые товары.

«В связи с тем, что перечень лекарственных средств и медицинских изделий, применяемых для лечения COVID-19, может меняться в зависимости от мировой практики и наличия в стране тех или иных лекарственных средств, предлагается проектом уполномочить Министерство здравоохранения утверждать список. Это обеспечит более оперативное регулирование цен», — поясняется в документе.

Всего в республике зарегистрировали 6 тысяч 767 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 2 тысячи 655 человек, умерли 76.