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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкеке бунтуют водители маршруток: просят не ограничивать их работу

В Бишкеке водители маршрутных такси просят продлить им рабочий день или отсрочить выплату кредитов. Об этом они сообщили 24.kg.

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Уточняется, что сегодня водители общественного транспорта собрались на конечной остановке в 12-м микрорайоне. На собрании присутствовали представители городского транспортного управления столичной мэрии.

«Водители просят либо вовсе остановить их работу, но предоставить отсрочку по выплате кредитов, либо дать возможность работать полный день. Три рабочих часа утром и вечером ничего им не дадут. Представители муниципалитета заявили, что на заседании республиканского штаба было решено добавить несколько рабочих часов», — сказали редакции.

Отметим, что в социальных сетях водители маршруток распространили обращение на имя главы управления городского транспорта Сатыбалды Хакимова. Водители объяснили свое возмущение тем, что ограничения не дают им возможности заработать денег и расплатиться с кредитами. А еще надо семью кормить.

«Не надо нас штрафовать, дайте поработать. Мы не согласны ездить по графику — только утром и вечером. Если мы будем брать пассажиров лишь на сидячие места, не будет доходов», — указывается в обращении.

Напомним, что мэр Бишкека Азиз Суракматов подписал распоряжение, согласно которому общественный транспорт в городе будет функционировать с 7.00 до 10.00 и с 17.00 до 21.00. Такие меры, по словам градоначальника, приняты для профилактики распространения коронавируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158130/
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