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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Чиновник Минздрава признал, что не хватает машин скорой помощи

«У нас не хватает автомобилей скорой медицинской помощи, чтобы забирать пациентов с выраженными симптомами коронавируса», — сообщил сегодня на брифинге заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, на сегодня по республике создано 649 мобильных бригад медиков. Но этого мало. Бишкек, например, нуждался ранее в 106 мобильных бригадах. После внедрения автоматизированной системы управления необходимость составила 60-70 бригад, а работает только 38.

«Были аварии, вышли из строя две машины скорой медицинской помощи. Кроме того, мобильные бригады на сегодня работают в усиленном режиме, поэтому не хватает времени оперативно оказать помощь. Но мобильные бригады стараются максимально в течение дня охватить нуждающихся в помощи», — сказал Нурболот Усенбаев.

На сегодня в Кыргызстане зарегистрировано 3 тысячи 726 случаев заражения COVID-19. Выздоровели — 2 тысячи 82, умерли 42 человека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157197/
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