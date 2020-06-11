Министерство культуры осуждает нападение на «Третий канал» в Таласе

Департамент информации и массовых коммуникаций при Минкультуры осуждает факт нападения на «Третий канал» в Таласе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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По ее данным, нападение на независимый телеканал восприняли с большим огорчением и сожалением, так как Кыргызстан на протяжении многих лет является демократической страной, где успешно сохраняется и развивается институт свободы слова.

«Департамент считает действия злоумышленников недопустимыми и надеется, что расследование нападения на «Третий канал» правоохранительными органами будет вестись оперативно, тщательно, открыто и непредвзято. Мы надеемся на быстрое восстановление телеканала и дальнейшую эффективную деятельность», — отметили в ведомстве.