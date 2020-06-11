17:54
USD 74.34
EUR 84.52
RUB 1.08
Общество

Министерство культуры осуждает нападение на «Третий канал» в Таласе

Департамент информации и массовых коммуникаций при Минкультуры осуждает факт нападения на «Третий канал» в Таласе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Читайте по теме
CPJ призывает провести тщательное расследование поджога «Третьего канала»

По ее данным, нападение на независимый телеканал восприняли с большим огорчением и сожалением, так как Кыргызстан на протяжении многих лет является демократической страной, где успешно сохраняется и развивается институт свободы слова.

«Департамент считает действия злоумышленников недопустимыми и надеется, что расследование нападения на «Третий канал» правоохранительными органами будет вестись оперативно, тщательно, открыто и непредвзято. Мы надеемся на быстрое восстановление телеканала и дальнейшую эффективную деятельность», — отметили в ведомстве.

Напомним, 7 июня ранним утром неизвестные подожгли офис «Третьего канала» в Таласе. Факт пожара зарегистрировали в ЕРПП по статье «Уничтожение или повреждение чужого имущества». Ведется досудебное производство. Предварительный ущерб в результате поджога составляет около 300 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155729/
просмотров: 97
Версия для печати
Материалы по теме
CPJ призывает провести тщательное расследование поджога «Третьего канала»
Представитель ОБСЕ прокомментировал поджог «Третьего канала» в Таласе
В Таласе за вымогательство взятки задержали сотрудника мэрии
Поджог «Третьего канала». Медиаэксперты призывают тщательно расследовать дело
Поджог телеканала в Таласе. Милиция начала досудебное производство
Об утверждении квалификационных требований для работников учреждений культуры
Минкультуры запускает конкурс на звание почетного туриста Кыргызстана
Рейды по рынкам. В Таласской области цены на продукты не завышены
В Таласе подросток случайно повесился на веревке от качелей
Все театры Бишкека отправятся на гастроли в Россию
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В&nbsp;Бишкеке проходит митинг против Алмазбека Атамбаева В Бишкеке проходит митинг против Алмазбека Атамбаева
В&nbsp;Кыргызстане выявили 33&nbsp;новых случая коронавируса. Всего&nbsp;&mdash; 2&nbsp;007 В Кыргызстане выявили 33 новых случая коронавируса. Всего — 2 007
В&nbsp;Кыргызстане за&nbsp;сутки коронавирусом заразились 36&nbsp;человек. Всего&nbsp;&mdash; 2&nbsp;129 В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 36 человек. Всего — 2 129
Бизнес
Поступай в&nbsp;Кыргызско-Германский институт прикладной информатики INAI.kg! Поступай в Кыргызско-Германский институт прикладной информатики INAI.kg!
Хочешь квартиру на&nbsp;Иссык-Куле? Сканируй чеки и&nbsp;оплачивай услуги через MegaPay Хочешь квартиру на Иссык-Куле? Сканируй чеки и оплачивай услуги через MegaPay
Юридические лица могут платить за&nbsp;газ через платежные терминалы Юридические лица могут платить за газ через платежные терминалы
Акция: отправка денежных средств в&nbsp;Россию и&nbsp;Казахстан&nbsp;&mdash; 0,5&nbsp;процента! Акция: отправка денежных средств в Россию и Казахстан — 0,5 процента!
11 июня, четверг
17:43
Министерство культуры осуждает нападение на «Третий канал» в Таласе Министерство культуры осуждает нападение на «Третий кан...
17:36
По итогам 2019 года прибыль «Кыргызалтына» выросла в 3,5 раза
17:32
В Бишкеке с восьмого этажа упал парень. Он скончался на месте
17:31
Когда говорите Дастан... Спикер опять всех насмешил: в соцсетях начали флешмоб
17:22
В Джалал-Абадской области произошло землетрясение