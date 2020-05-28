Активисты призывают партии отказаться от выдвижения Евгении Строковой в депутаты

Директор общественного фонда «Помогать легко» Динара Аляева направила открытое обращение лидерам политических партий и гражданам страны.

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Гражданская активистка отмечает, что есть депутаты, которые под благим видом делают все, чтобы помощь для больных детей стала недоступной.

«Такие люди недостойны носить звание народного избранника, и в Кыргызстане они должны быть подвергнуты остракизму, а со стороны граждан должны быть приложены все усилия, чтобы оградить своих детей от них», — пишет Динара Аляева.

Отметим, что на заседании парламента депутат Евгения Строкова ранее попросила правительство проверить, нужен ли детскому хоспису аппарат искусственной вентиляции легких. Она призвала создать комиссию по работе учреждения. Нардеп также задалась вопросом, имеет ли хоспис лицензию на лечение детей.

«Все эти высказывания с ее стороны косвенно или напрямую бьют не только по детскому хоспису — единственному месту в стране, где дети с тяжелыми заболеваниями могут получить уход и поддержку, но и по всем гражданам КР. Сложившаяся ситуация указывает на то, что депутата Евгению Строкову не волнует истинное положение тяжелобольных детей и родителей, которые волей судьбы вынуждены искать поддержки у неправительственных организаций», — говорит глава ОФ.

Мы обращаемся как граждане, родители, избиратели в преддверии новых выборов. Здоровые политические силы не станут связывать свое будущее и будущее нашей страны с такими людьми, как Евгения Строкова. Динара Аляева

Единственный в Кыргызстане детский хоспис помогает детям всей республики, которые болеют онкологией. Волонтеры собирают средства на дорогостоящие медикаменты и содержание учреждения. Хоспису помогают кыргызстанцы, оказывая благотворительную помощь.

Депутат ЖК Евгения Строкова неоднократно выступала с хамскими нападками в адрес работников хосписа, обвиняя их в нарушениях. Однако ни одного доказательства нарушений в хосписе она ни разу не предоставила.