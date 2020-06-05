Кыргызстанцам не нужно сдавать ПЦР-анализ, чтобы сходить на прием к врачу

Гражданам, которые нуждаются в помощи медицинских учреждений, сдавать ПЦР-анализы пока не нужно. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

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По его словам, соответствующее положение уже вынесли.

«Вместо этого пациенты должны будут иметь на руках справку от своего лечащего врача, что они не контактировали с зараженными и у них нет симптомов коронавируса», — сказал он.

Ранее Центр профилактики заболеваний давал указание, чтобы все граждане, нуждающиеся в посещении медучреждений, сдавали ПЦР-анализы.

Всего в стране на 5 июня зарегистрировали 1 тысячу 936 случаев коронавируса.