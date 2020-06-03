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Общество
Сюжеты: Дело «Дастана», Дело Кубанычбека Кулматова

В суде по делу экс-мэров Бишкека переходят к прениям сторон

В Бишкекском городском суде продолжается рассмотрение апелляционных жалоб адвокатов обвиняемых по делу экс-мэров столицы. Председательствует на процессе Адис Момуналиев.

В ходе процесса завершено исследование материалов уголовного дела.

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Адвокат Албека Ибраимова и Кубанычбека Кулматова Сергей Слесарев сообщил 24.kg, что защита отказалась от исследования материалов дела.

«Мы подали ряд ходатайств, но суд ни одно из них не удовлетворил. Поэтому мы отказались от исследования. В частности, мы просили, чтобы суд дал запрос в Центр судебных экспертиз, почему не обеспечивается явка экспертов по данному уголовному делу. Суд несколько раз давал предписание, но они не приходят, а суд почему-то перекладывает обеспечение явки на адвокатов. Но у нас нет таких полномочий. Суд может ставить вопрос о дисциплинарной ответственности, решить вопрос о признании экспертиз недопустимыми доказательствами, потому что не смог их исследовать. Защита предоставила ходатайство с обоснованием, почему надо было признать их недопустимыми: эксперты не имели сертификатов, не подписаны всеми из них, не приложены расчеты», — отметил он.

Кроме того, по словам юриста, также не была обеспечена явка директора китайской компании TBEA в Кыргызстане Мусажана Макелека. «В результате начали допрашивать всех обвиняемых. Кубанычбек Кулматов ответил на все вопросы, Албек Ибраимов отказался, сделав заявление», — сказал он.

Кубанычбек Кулматов, в частности, поинтересовался, почему в зале суда нет Мусажана Макелека. «Это ваш свидетель, а вы его привезти не можете. Вы озвучили его показания (где якобы Кулматов указал, какую компанию ТВЕА должна выбрать для строительства). Но представьте, иностранец строит здесь ТЭЦ, школу. Его закрывают в СИЗО. Что это для него? Шок! Когда проходила очная ставка между нами, ему даже не был предоставлен переводчик. Он ни по-русски не говорит, ни на кыргызском. Как можно было показания его зачитывать здесь? Они были взяты с нарушениями. В первой инстанции процесс шел 11 месяцев и его привезти не могли. И сейчас привезти не можете», — подчеркнул он.

Напомним, что Ленинский районный суд Бишкека приговорил Албека Ибраимова к 15 годам лишения свободы, другого бывшего главу города Кубанычбека Кулматова — к штрафу в 5 миллионов сомов. Остальные обвиняемые также оштрафованы.

В одно уголовное дело объединили несколько эпизодов: строительство школы в жилмассиве «Калыс-Ордо» на средства китайского гранта, продажу пансионата «Солнечный берег» и специзделий ТНК «Дастан», а также предоставление муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154739/
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