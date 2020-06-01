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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Нарынской областной больнице устанавливают палатки для фильтрации пациентов

Из-за роста заболевших в Нарынской больнице пациентов будут фильтровать в палатках во дворе. Об этом 24.kg сообщила временно исполняющая обязанности координатора по здравоохранению в Нарынской области Айнура Акматова.

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«В Нарынской областной больнице все отделения — невропатологическое, хирургическое, терапевтическое, инфекционное и другие размещы на одной территории. Ранее мы рекомендовали поделить больницу на чистую и грязную зоны и сделать на входе фильтрацию пациентов», — отметила она.

Айнура Акматова добавила, что в палатках будут проводить опрос пациентов, контактировали ли они с зараженными коронавирусом, замерять температуру, проводить эпидопрос. «Так будут сортировать. Если подозрений на коронавирус нет, пациентов по чистой территории переведут в необходимые отделения. При наличии симптомов и контактов в палатке будут брать мазок. До получения анализа пациента отправят в изолятор. Только потом будут решать вопрос о его госпитализации в отделения. Меры принимаем, чтобы заболевшие COVID-19 не разносили инфекцию по больнице», — отметила она.

Ранее по рекомендации республиканского штаба освободили от должностей директора областной больницы Айбека Койчуманова и координатора Министерства здравоохранения в Нарынской области Муратбека Алияскарова.

Всего в Кыргызстане COVID-19 заболели 1 тысяча 817 человек, в Нарынской области — 372 больных. Сейчас она находится на втором месте по числу заболевших после Бишкека.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154385/
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