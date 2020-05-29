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Общество

Цифра дня. 146 детей усыновили в Кыргызстане с начала 2020 года

В Кыргызстане за первый квартал 2020 года усыновили 146 детей. Об этом на пресс-конференции сообщил министр труда и социального развития Улукбек Кочкоров.

По его словам, в 2017 году в республике новую семью нашли 718 детей, 2018-м — 756, 2019-м — 710.

«Иностранцы с 2017 года усыновили 42 ребенка. В этом году — пока ни одного», — отметил он.

Сегодня ведомство презентовало новый портал предоставления услуг по усыновлению. Он размещен на сайте Минтруда и позволит потенциальным усыновителям подать в онлайн-формате заявление в территориальные управления ведомства и получить доступ к онлайн-базе детей, оставшихся без попечения родителей, по всей республике.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154121/
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