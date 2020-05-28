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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Минздрав: В Кыргызстане наблюдается управляемая вялотекущая эпидемия

В Минздраве считают, что их алгоритмы позволяют сдерживать распространение коронавирусной инфекции в Кыргызстане. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

«Система эпиднадзора построена так, чтобы не пропустить завозные случаи. Всех размещаем в обсерваторы, проводим анкетирование, уточняем адреса, потом передаем данные местным организациям здравоохранения. Также проводится большая работа по поиску контактных. Это дает результаты, что нет широкого распространения среди общей популяции», — сказал замминистра.

Нурболот Усенбаев отмечает, что есть отдельные случаи, когда заболевание выявляют у самообратившихся. «Пациенты не могут сказать точно, где они были последние две недели, с кем общались. Но эти случаи расследуются, расширяется круг поиска контактировавших лиц. Во всяком случае попытки найти источник заражения не прекращаются», — отметил он.

Замминистра добавил, что сейчас в Кыргызстане наблюдается управляемая вялотекущая эпидемия.

«Но прогнозировать ее окончание не хочу, точной возможности предугадать, как будет разиваться ситуация, нет. Увеличиваются завозные случаи, контактные случаи держатся на чувствительных показателях. Максимальное число перевалили, но ежедневная регистрация идет. Давайте подождем с прогнозированием. Наши ученые над этим работают», — сказал Нурболот Усенбаев.

Всего на 28 мая зарегистрировано 1 тысяча 594 случая, с выздоровлением по стране выписаны 1 тысяча 66 пациентов, 16 человек скончались.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154009/
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