В Кыргызстане число зараженных коронавирусом медиков достигло 280 человек

За последние сутки зарегистрировали пять новых случаев заражения коронавирусом среди медицинских работников. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, все они работали в Бишкеке. При этом выписался после выздоровления один медик.

Всего в Кыргызстане коронавирусом заразились 280 медработников. Выписался из стационаров после выздоровления 231 человек.

В Кыргызстане за весь период зарегистрировали 1 тысячу 433 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Выздоровели 992 человека, умерли — 16.