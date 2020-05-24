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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Минздрав Кыргызстана готовится ко второй волне коронавируса

Минздрав Кыргызстана готовится ко второй волне коронавируса. По некоторым данным, вспышка заболевания ожидается осенью. Об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, планируется провести вакцинацию против гриппа чуть раньше положенного срока. «Предотвращая грипп, снижаем нагрузку на органы дыхания», — пояснил Нурболот Усенбаев.

Он отметил, что, вероятно, будет объявлена кампания по прививкам от пневмококковой инфекции. «Сейчас формируются стратегические запасы лекарств, средств индивидуальной защиты. Проводится инструктаж, как обезопасить себя во время эпидемии», — сказал чиновник.

Отметим, в Кыргызстане за весь период зарегистрировано 1 тысяча 403 случая заражения COVID-19. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153695/
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