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Общество

ГСИН: Даниэль Ажиев сидит в одиночной камере

Обвиняемый в возбуждении национальной вражды Даниэль Ажиев по его же личной просьбе содержится в одиночной камере. Об этом сообщает пресс-служба ГСИН.

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По их данным, со стороны Ажиева никаких жалоб и претензий в адрес администрации СИЗО-1, а также на состояние здоровья не поступало.

«Заявления адвоката Даниэля Ажиева о том, что ГСИН не доставляет его в Первомайский суд, ссылаясь на режим ЧС, не соответствует действительности. Он еще находится под следствием, и дело не передано в суд», — сообщили в ГСИН.

В ведомстве не подтвердили, но и не опровергли информацию об избиении заключенного.

Напомним, Даниэль Ажиев раздал гуманитарную помощь малоимущим после того, как власти объявили о чрезвычайной ситуации. Пользователи социальных сетей выступили с резкой критикой в его адрес, после чего организатор студии вебкам-моделей выложил видео, где оскорбил кыргызстанцев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153214/
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