В Бишкеке откроются два дополнительных ЦОНа

Государственное предприятие «Инфоком» ускорило процесс открытия дополнительных центров обслуживания населения по Бишкеку. Об этом сообщили в Государственной регистрационной службе.

Отмечается, что новые центры разгрузят ЦОН-3, находящийся по адресу: бульвар Молодой Гвардии, 4. Предварительно к 21 мая наряду с другими ЦОН города начнут свою работу ЦОНы в Ленинском и Первомайском районах столицы. Они будут работать в гипермаркете «Фрунзе» по улице Садырбаева, 107 — на пересечении улиц Ахунбаева и Баха и в помещении бывшего отдела ЗАГС по улице Тоголока Молдо, 21 (пересекает улицу Фрунзе). На сегодня на стадии завершения ремонт.

Дополнительные два ЦОНа имеют отличие от крупных и будут предоставлять следующие виды услуг:

• обмен паспортов образца 2017 и 2004 годов;

• по достижении возраста (в том числе 16 лет);

• ОГП несовершеннолетним;

• утеря паспортов образца 2017 и 2004 годов;

• ПИН;

• суйунчу;

• выдача готовых паспортов;

• регистрация иностранных граждан;

• регистрация по месту пребывания;

• регистрация по месту проживания;

• регистрация рождения;

• регистрация смерти;

• регистрация об установлении отцовства;

• регистрация заключения брака.