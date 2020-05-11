В Бишкеке откроются два дополнительных ЦОНа

Государственное предприятие «Инфоком» ускорило процесс открытия дополнительных центров обслуживания населения по Бишкеку. Об этом сообщили в Государственной регистрационной службе.
Отмечается, что новые центры разгрузят ЦОН-3, находящийся по адресу: бульвар Молодой Гвардии, 4. Предварительно к 21 мая наряду с другими ЦОН города начнут свою работу ЦОНы в Ленинском и Первомайском районах столицы. Они будут работать в гипермаркете «Фрунзе» по улице Садырбаева, 107 — на пересечении улиц Ахунбаева и Баха и в помещении бывшего отдела ЗАГС по улице Тоголока Молдо, 21 (пересекает улицу Фрунзе). На сегодня на стадии завершения ремонт.
Дополнительные два ЦОНа имеют отличие от крупных и будут предоставлять следующие виды услуг:
• обмен паспортов образца 2017 и 2004 годов;
• по достижении возраста (в том числе 16 лет);
• ОГП несовершеннолетним;
• утеря паспортов образца 2017 и 2004 годов;
• ПИН;
• суйунчу;
• выдача готовых паспортов;
• регистрация иностранных граждан;
• регистрация по месту пребывания;
• регистрация по месту проживания;
• регистрация рождения;
• регистрация смерти;
• регистрация об установлении отцовства;
• регистрация заключения брака.