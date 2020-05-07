В Чаткале люди массово заразились коронавирусом на похоронах

В Чаткале обостряется эпидемиологическая ситуация по коронавирусу. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, на 7 мая в Чаткальском районе Джалал-Абадской области выявлено 16 случаев коронавируса, в том числе 13 человек заразились во время похорон.

«Это отдаленный район. Но там были проведены похороны, куда приехали даже из Бишкека. Среди них были больные коронавирусом. Так произошло распространение. 13 случаев заражения произошло по одной причине», — подчеркнул Нурболот Усенбаев.

Он отметил, что все контактные лица взяты на контроль и находятся под медицинским наблюдением.

Всего на сегодня в Кыргызстане зарегистрировано 895 случаев заражения. Большинство пациентов вылечились.