Может произойти новая волна эпидемии с высоким уровнем распространения среди населения, если ограничения чрезвычайного положения (карантина) будут сняты без принятия соответствующих последующих мер. К такому выводу пришли ученые после изучения возможных сценариев развития ситуации с коронавирусом в Кыргызстане.

Группа моделирования по вопросам глобального здоровья Оксфордского университета (OMGH) в сотрудничестве с Консорциумом по моделированию развития эпидемии COVID-19 (CoMo Consortium), профессора эпидемиологии и математического моделирования (Оксфордский университет, Великобритания), в сотрудничестве с Фондом «Сорос-Кыргызстан», USAID, а также Общественным фондом «Институт социального развития» провели исследование на тему «Моделирование потенциальных сценариев вмешательств и их прогнозируемое воздействие на кривую распространения эпидемии COVID-19 в Кыргызстане».

«Эта модель является дополнительным исследовательским инструментом для принятия решений по стратегическим вмешательствам в условиях существующей неопределенности, в которой мы все вынуждены действовать. В исследовании были использованы демографические данные, тенденции в эпидемии COVID-19, естественная динамика инфицирования, сезонный фактор и результат лечения пациентов. Моделирование включает в себя несколько сценариев уровней воздействия/напряженности на социальную жизнь и экономику», — отметили в фонде «Сорос-Кыргызстан».

Отмечается, что самоизоляция лиц с симптомами и лиц с подтвержденным диагнозом без симптомов, скрининг/анализ на ПЦР, добровольный карантин лиц, контактировавших с инфицированными пациентами, и социальное дистанцирование — это меры, которые показали в модели наибольшую эффективность в стабилизации эпидемии.

Но при этом продление карантина само по себе, без каких-либо дальнейших вмешательств сопряжено с риском развития второй волны вспышки с высокой долей распространения среди населения.

Модель прогнозирует необходимость одновременного применения двух подходов: меры профилактики и готовность системы здравоохранения.

«Широкомасштабные профилактические мероприятия могут снизить нагрузку на систему здравоохранения, однако она должна обеспечить достаточную мощность для того, чтобы иметь возможность принимать и лечить всех пациентов с COVID-19», — отмечают авторы исследования.

После завершения режима чрезвычайного положения волна эпидемии может резко возрасти, и примерно 82,7 процента населения могут заразиться в последующие месяцы (большинство с незначительными симптомами или с бессимптомным течением).

Согласно прогнозам, сценарий, по которому режим чрезвычайного положения продлят еще на 10 недель, будет иметь самый высокий процент предотвращенных новых случаев и предотвращенных летальных исходов.

Но это может привести к негативным последствиям для социальной и экономической жизни страны и нежелательным последствиям для психического здоровья людей. Следует отметить, что продление нынешнего режима чрезвычайного положения без каких-либо профилактических вмешательств может оказать весьма незначительное воздействие на предотвращение новых случаев и смертельных исходов.

«Крайне важно сочетать поэтапный переход после завершения режима чрезвычайного положения с основными мероприятиями по эпидемиологической профилактике, такими как карантин для лиц, имевших контакты с лицами с подтвержденным диагнозом, самоизоляция при наличии симптомов и скрининг (анализ на ПЦР), а также социальное дистанцирование для снижения передачи инфекции», — говорится в отчете.

Рекомендации по гигиене рук должны оставаться неотъемлемой частью любого комплекса мер.

Важное значение имеет оперативная разработка эффективной, гибкой и специальной коммуникационной стратегии для информирования о риске, включая мотивационные стратегии для поощрения соблюдения основных профилактических мер среди населения.

Достаточные возможности системы здравоохранения для реагирования на возросший спрос на тестирование на COVID-19, отслеживание контактов, карантин и лечение имеют решающее значение для спасения жизней и снижения рисков. Значительный фокус на профилактику инфекции и инфекционный контроль имеет решающее значение для решения проблемы растущего числа инфицированных медицинских работников.

«Все результаты моделирования должны использоваться с осторожностью ввиду ограниченности данных о природе заболевания и его эпидемиологии. Модель и прогнозы должны постоянно обновляться по мере поступления новых доказательных данных. Важно также знать о непредусмотренных результатах выбранных вариантов, поскольку данная модель дает прогнозы касательно только COVID-19 и не учитывают взаимодействия других факторов, заболеваний и воздействия на общие и уязвимые группы населения», — заключили авторы исследования.