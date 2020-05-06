Родственникам медиков, заразившимся коронавирусом, выплаты не предусмотрены

Выплата компенсации в случае смерти от коронавируса родственникам медицинского работника не рассматривалась. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, родственники медиков, заразившиеся коронавирусом, не получат компенсаций.



«Рассматривается компенсация, если медик заразился коронавирусом в условиях работы. Тогда будет комиссия, по ее результатам будет решаться вопрос. Но вопрос компенсации при смерти родственников не рассматривался», — сказал замминистра.



Всего медицинских работников, заразившихся COVID-19, — 221, выписались из стационаров с выздоровлением 154 медика.