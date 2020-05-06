Риск передачи коронавируса возрастает. Послабления могут отменить

Эпидемиологическая ситуация в Кыргызстане напряженная, снижение числа зараженных пока не наблюдается. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

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По его словам, в связи с тем, что в стране ввели некоторые послабления, стали пренебрегать санитарными нормами. «Наблюдаем большое количество людей на улице, торговые точки стали активно работать. Таким образом, возрастает риск передачи инфекции. Нужно прислушиваться к рекомендациям. Социальное дистанцирование может обеспечить замедление передачи инфекции. Если все и дальше продолжат пренебрегать этими правилами, мы будем вынуждены отменить послабления и вернуть тот режим, в котором жили до этого», — сказал он.

Нурболот Усенбаев отметил, что на сегодня проверили 275 объектов экономической деятельности в Кыргызстане на соблюдение санитарных норм.

В Кыргызстане подтвердили 871 случай заболевания коронавирусом, 614 заразившихся вылечились, 12 умерли.