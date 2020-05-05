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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане эпидемиологическая ситуация стабилизировалась

В Кыргызстане эпидемиологическая ситуация стабилизировалась. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, кривая заражения постепенно идет на спад. В стационаре с диагнозом COVID-19 находится 232 человека, из них в реанимации — пять, но и высокий показатель выздоровевших — 600 человек. «На сегодня наша главная задача — выявить всех контактных», — подчеркнул Нурболот Усенбаев. 

Он отметил, что из всех 13 случаев, которые зарегистрированы за сутки, 12 были в контакте с зараженными, только по одному еще не выявили происхождение заболевания. 

В Кыргызстане зарегистрировано 843 случая заражения коронавирусом.  
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151914/
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