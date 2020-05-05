В Кыргызстане эпидемиологическая ситуация стабилизировалась. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, кривая заражения постепенно идет на спад. В стационаре с диагнозом COVID-19 находится 232 человека, из них в реанимации — пять, но и высокий показатель выздоровевших — 600 человек. «На сегодня наша главная задача — выявить всех контактных», — подчеркнул Нурболот Усенбаев.

Он отметил, что из всех 13 случаев, которые зарегистрированы за сутки, 12 были в контакте с зараженными, только по одному еще не выявили происхождение заболевания.

В Кыргызстане зарегистрировано 843 случая заражения коронавирусом.