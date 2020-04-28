Минздрав объяснил, почему в Таласской области нет ни одного факта коронавируса

Усиленные меры безопасности помогли Таласской области противостоять проникновению коронавируса. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, среди жителей региона были зараженные коронавирусной инфекцией после контакта с приехавшими из-за границы.

«Нам удалось выявить их в Бишкеке, здесь же они были размещены в обсервацию. Кроме этого, региональный штаб принял своевременные меры, было усиленное наблюдение. Поэтому ситуация в Таласской области стабильна», — отметил он.

Напомним, в Таласской области нет ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией.