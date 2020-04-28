10:59
USD 79.60
EUR 86.37
RUB 1.07
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Минздрав объяснил, почему в Таласской области нет ни одного факта коронавируса

Усиленные меры безопасности помогли Таласской области противостоять проникновению коронавируса. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, среди жителей региона были зараженные коронавирусной инфекцией после контакта с приехавшими из-за границы.

«Нам удалось выявить их в Бишкеке, здесь же они были размещены в обсервацию. Кроме этого, региональный штаб принял своевременные меры, было усиленное наблюдение. Поэтому ситуация в Таласской области стабильна», — отметил он.

Напомним, в Таласской области нет ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151286/
просмотров: 1446
Версия для печати
Материалы по теме
Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В Кыргызстане началось бесплатное тестирование медиков на COVID-19
В Кыргызстане еще двое медиков заразились коронавирусом
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 3 миллиона человек
В Кыргызстане от коронавируса выздоровел еще 21 человек
В Кыргызстане зарегистрировано еще 13 случаев коронавируса. Всего — 708
В Кыргызстане нет закона, регулирующего ограничения при режиме ЧС
Я был бы счастлив стать пациентом этой больницы. Польский врач о клинике на юге
Три причины заражения медиков коронавирусом назвал врач из Польши
Карантин помогает бороться с распространением коронавируса в Кыргызстане
Популярные новости
В&nbsp;Минздраве рассказали, ожидает&nbsp;ли кыргызстанцев повторный карантин В Минздраве рассказали, ожидает ли кыргызстанцев повторный карантин
В&nbsp;Бишкеке после 30&nbsp;апреля могут заработать СТО и&nbsp;службы такси В Бишкеке после 30 апреля могут заработать СТО и службы такси
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В&nbsp;Кыргызстане заболеваемость коронавирусом стабилизировалась В Кыргызстане заболеваемость коронавирусом стабилизировалась
Бизнес
Что делать, если у&nbsp;ребенка колики? Что делать, если у ребенка колики?
ОАО &laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; продолжает помогать медикам ОАО «Халык Банк Кыргызстан» продолжает помогать медикам
Банк &laquo;Бай Тушум&raquo; получил кредит $4&nbsp;миллиона от&nbsp;FMO Банк «Бай Тушум» получил кредит $4 миллиона от FMO
Компания &laquo;АКНЕТ&raquo; оказала помощь жителям Бишкека и&nbsp;жилмассивов Компания «АКНЕТ» оказала помощь жителям Бишкека и жилмассивов
28 апреля, вторник
10:47
Детский хоспис объявил сбор средств для покупки аппарата ИВЛ Детский хоспис объявил сбор средств для покупки аппарат...
10:45
Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
10:37
За сутки доллар в Кыргызстане подешевел на 80 тыйынов
10:32
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 28 апреля
10:30
Минздрав объяснил, почему в Таласской области нет ни одного факта коронавируса