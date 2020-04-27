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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Проверки грузоперевозчиков на наличие коронавируса будут усилены

Проверки грузоперевозчиков, въезжающих на территорию Кыргызстана, на наличие COVID-19 будут усилены. Об этом стало известно на заседании республиканского оперативного штаба.

Проводится экспресс-тестирование всех пересекающих границу дальнобойщиков. В случае положительного результата водителей отправляют в обсервацию до получения результатов ПЦР-анализа.

«Нам важно и далее продолжать обеспечивать беспрепятственное пересечение грузовых автомобилей через наши границы и своевременную доставку продовольствия и других необходимых товаров. Однако на сегодня в целях обеспечения безопасности здоровья нам необходимо усилить контроль в этом направлении, не создав трудностей для дальнобойщиков. Особое внимание необходимо уделять перемещениям перевозчиков между регионами. Поэтому алгоритм действий при проверках дальнобойщиков будет изменен в сторону усиления контроля их местонахождения, проведения ПЦР-анализа, соблюдения правил самоизоляции и ограничения контактов после доставки груза до момента получения результатов анализа. Они не должны выйти из-под нашего контроля», — сказал первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

К сожалению, имели место случаи, когда человек, обязанный находиться на домашнем карантине, продолжал работу, подвергая риску жизни других.

Кубатбек Боронов

Продолжаются подворовые обходы в очагах заражения инфекцией.

Профильным государственным органам поручено усовершенствовать алгоритм по контролю въезда и дальнейших передвижений грузоперевозчиков по территории КР.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151230/
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